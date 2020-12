Visita do Papa ao Iraque “vai dar visibilidade” aos problemas dos cristãos

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) considera que a visita do Papa Francisco ao Iraque, entre os dias 5 e 8 de março, é “um sinal de esperança” para a comunidade cristã local que enfrenta, desde “há décadas uma autêntica via-sacra de perseguição e discriminação”.

Para o presidente executivo da AIS Internacional, Thomas Heine-Geldern, citado numa nota à imprensa, a viagem do Papa “é mais um sinal de proximidade e preocupação” para com os cristãos do Médio Oriente, e que irá dar coragem para que “permaneçam na sua terra natal”.

“Com a visita do Santo Padre, o mundo vai olhar com mais atenção para os problemas do Iraque, mas também para os problemas da comunidade cristã do Iraque e isso é muito positivo”, afirma a diretora do secretariado português da Fundação AIS, Catarina Martins de Bettencourt.