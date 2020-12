Presépio em tamanho real regressa às ruas de Monsaraz

Até 6 de janeiro, está de regresso às ruas de Monsaraz, pelo 21º ano consecutivo, o tradicional presépio com figuras em tamanho real.

Nas próximas semanas, quem visitar a vila medieval do concelho de Reguengos de Monsaraz vai poder “conviver” com as figuras do presépio, como “os Reis Magos, o pastor, os guardas do castelo, o oleiro, o almocreve, a lavadeira e a fiadeira”, que se encaminham para o castelo, onde estão dispostos “a Virgem Maria, São José e o Menino Jesus”, indica o município alentejano.

O projeto, concebido há mais de duas décadas pela escultora Teresa Martins, apresenta 46 figuras em tamanho real que, durante a noite, vão estar iluminadas.