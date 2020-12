"Não tenham vergonha de pedir". Deus responde sempre, diz o Papa

E porque pedir e suplicar “é muito humano”, Francisco recordou que, “todos nós experimentamos, num momento ou outro da nossa existência, o tempo da melancolia, da solidão” e que, “às vezes, parece que tudo desmorona, que a vida vivida até agora tenha sido em vão. Nestas situações, aparentemente sem solução, existe uma única saída: o grito, a oração: “Ajudai-me, Senhor!”. A oração abre fendas de luz nas trevas mais escuras”, disse Francisco.

Francisco recordou que “a oração de súplica caminha de mãos dadas com a aceitação do nosso limite” e garante que “Deus ouve e responde sempre, mas é preciso aguentar e ter paciência”.

“Deus escuta o clamor de quem o invoca. Até mesmo as nossas perguntas gaguejadas, mesmo aquelas que permanecem no fundo do coração. O Pai quer-nos dar o seu Espírito, que anima cada oração e transforma todas as coisas. É uma questão de paciência, de aguentar a espera”, explicou Francisco.