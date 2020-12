Sérgio diz que jogadores menos utilizados fizeram por merecer prenda da titularidade

Sérgio Conceição considera que os jogadores menos utilizados que foram, esta quarta-feira, titulares diante do Olympiacos mereceram a prenda que o treinador do FC Porto os deixou ir buscar ao sapatinho.

Em declarações à Eleven Sports, no final da partida, o técnico salientou que preparou o jogo "com toda a seriedade do mundo", o que facilitou a primeira vitória da história do FC Porto no terreno do Olympiacos.

"Eu não dou prendas a nenhuns jogadores, eles é que vão buscar prendas com base na prestação de cada um diariamente. Interpretaram a estratégia na perfeição. Estamos de parabéns. Os jogadores estão de parabéns. A interpretação da estratégia para o jogo tem a ver com o foco, dedicação e ambição dos jogadores e com o perceber que esses pormenores a este nível fazem a diferença", enalteceu o treinador.

Sérgio Conceição lembrou que FC Porto e Paris Saint-Germain são as duas equipas, das 16 que passaram aos oitavos de final, que não pertencem aos quatro principais campeonatos da Europa: Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha. "Isso é de valorizar", salientou.