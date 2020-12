Ricardo Vaz adivinha noite difícil para o FC Porto. "Olympiacos quer o terceiro lugar"

Com o apuramento garantido para os oitavos de final da Liga dos Campeões, o FC Porto joga esta noite, em Atenas, diante do Olympiacos, em partida do grupo C, onde não deve esperar facilidades contra a equipa grega que ainda não decidiu o seu futuro na prova.

A formação treinada por Pedro Martins entra em campo com o terceiro lugar por confirmar e o objetivo de transitar para a Liga Europa, deixando na última posição o Marselha, de André Villas-Boas.

Por esse motivo, o Porto deve esperar, esta noite, um adversário muito difícil e focado na vitória, considera o médio português Ricardo Vaz, que joga na Grécia, no OFI Creta.

"O Olympiacos quer o terceiro lugar e parece-me ter a tarefa mais facilitada do que o Marselha para alcançar esse objetivo. Joga com o FC Porto, em casa, enquanto que o Marselha joga fora, no terreno do Manchester City. O Porto pode ter dificuldades mas já conseguiu o objetivo que era o apuramento para a próxima eliminatória", referiu.

Maior experiência europeia do FC Porto foi determinante

Ricardo Vaz esperava um grupo mais equilibrado, mas considera que Manchester City e FC Porto foram mais fortes e merecem a qualificação para a próxima fase da Champions.



"Esperava maior equilíbrio entre três equipas, Porto, Marselha e Olympiacos. O City pareceu-me logo a equipa mais forte do grupo mas o FC Porto conseguiu ser mais forte e garantiu o apuramento com todo o mérito. A maior experiência europeia da equipa de Sérgio Conceição também foi importante. Considero que pode ir longe na competição mas depende muito do adversário que lhe calhar no sorteio", acrescentou, nestas declarações a Bola Branca.