Pedro Martins: "Perdemos a qualificação por culpa própria"

O treinador do Olympiacos, Pedro Martins, reconhece o mérito do FC Porto e do Manchester City, que se apuraram para os oitavos de final da Liga dos Campeões, mas também considera que a sua equipa tem culpas no cartório por ser relegada à Liga Europa.

Os gregos safaram-se da eliminação das competições europeias, esta quarta-feira, apesar da derrota (0-2) caseira com o FC Porto. Um jogo que, no entender de Pedro Martins, refletiu "um pouco o que se passou durante a competição", conforme constatou à Eleven Sports.

"Erros que permitiram ao adversário fazer golos, não fomos eficazes nas oportunidades que tivemos e, quando é assim, a este nível, não há nada a fazer. Perdemos a qualificação por culpa própria. Parabéns ao FC Porto e ao City, que mereceram", afirmou o técnico português.

Pedro Martins lembrou, ainda assim, que o Olympiacos sofreu com vários casos de Covid-19, mais de uma dezena ao longo de um mês, e que isso "afetou muito", também porque "há vários jogadores que ainda não regressaram à forma ideal", após terem estado infetados.

"Agora, vamos ter uma mini Champions. Vai ser uma Liga Europa muito forte. Temos noção de onde estamos errar, como podemos melhorar e temos capacidade para o fazer", afiançou.