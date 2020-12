Nintendo Switch. É um dos afetados pela “Join-Con drift”?

A Associação de Defesa do Consumidor Deco está nesta quarta-feira a lançar, em conjunto com outras nove organizações europeias de consumidores, um alerta para alguns problemas encontrados na consola de jogos Nintendo Switch.

Em concreto, o chamado “Joy-Coin drift”, um problema com os comandos que “leva a que as personagens se mexam no ecrã sem qualquer interferência do jogador, o que torna muito difícil usar a consola”, explica Rosário Tereso, da Deco.

“Esta consola entrou no mercado europeu em março de 2017, mas pouco depois um problema técnico com os comandos acabou por se tornar recorrente e até ficou conhecido como ‘Joy-Coin drift’”, acrescenta, em declarações à Renascença.

A associação de defesa do consumidor pede, por isso, aos consumidores afetados por estas falhas que façam chegar o seu testemunho à Deco via redes sociais, de modo a avançar com o que for necessário para corrigir a situação e garantir que os seus direitos são respeitados.

“Lançamos hoje este apelo aos consumidores com problemas persistentes com a consola Nintendo para nos fazerem chegar o seu testemunho e experiência com este equipamento para conseguirmos agir e defender melhor os seus direitos e interesses. Sabemos que noutros países europeus muitos consumidores estão insatisfeitos com a curta durabilidades destas consolas e com a falta de opções de reparação, sendo obrigados a fazer substituições caras”, afirma a diretora geral da associação, Ana Tapadinhas, num comunicado enviado à Deco.

Em todo o mundo, já foram vendidas quase 70 milhões de unidades da consola Nintendo Switch, muitas das quais para consumidores na Europa.

Em Portugal, a Deco recebeu já algumas reclamações, mas acredita que o número de consumidores lesados seja muito superior.