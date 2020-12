Mais 70 mortos e 4.097 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) regista mais 70 mortos e 4.097 novos casos de Covid-19 em Portugal, nas últimas 24 horas.

O boletim diário da DGS refere novo aumento do número de pessoas internadas para 3.332 (mais 69 do que ontem), das quais 504 em cuidados intensivos (mais cinco do que ontem).

O documento indica que 2.076 dos novos casos registam-se na região Norte, 1.157 em Lisboa e Vale do Tejo, 555 no Centro, 163 no Alentejo, 97 no Algarve, 28 nos Açores e 21 na Madeira.

Neste momento, Portugal regista 72.181 casos ativos, mais 1.755 do que ontem.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 332.073 casos da doença, dos quais 5.192 morreram e 254.700 acabaram por recuperar.