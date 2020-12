Diretora do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras sai do cargo

A diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) Cristina Gatões demitiu-se do cargo.

"A Diretora Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Cristina Isabel Gatões Batista, cessa funções a seu pedido e com efeitos imediatos", lê-se no comunicado enviado pelo Ministério da Administração Interna (MAI).

Nesta nota, o MAI lembra que o programa do Governo prevê "uma separação orgânica muito clara entre as funções policiais e as funções administrativas de autorização e documentação de imigrantes" e que, neste âmbito, o SEF será reestruturado.

O comunicado adianta que esta reestruturação "deverá estar concretizada durante o primeiro semestre de 2021" e será coordenada "pelos diretores Nacionais Adjuntos José Luís do Rosário Barão – que assume a função de diretor em regime de suplência – e Fernando Parreiral da Silva".