Covid-19. Vila Real disponibiliza ajuda na campanha de vacinação

A Câmara de Vila Real disponibiliza espaços e equipamentos com vista à campanha “urgente” de vacinação contra a Covid-19.

Embora ainda não seja conhecida a data da chegada das vacinas ao nosso país nem a data para o início da campanha de vacinação, o município de Vila Real tomou a iniciativa de contactar as autoridades de saúde, no sentido de disponibilizar espaços e equipamentos para auxiliar nessa missão.

“O município informou o Ministério da Saúde da existência de três salas, com cerca de 200 m2, totalmente disponíveis e adequadas para a instalação de um centro de vacinação Covid-19”, informa a autarquia em comunicado.

As salas, originalmente laboratórios no Regia Douro Park, possuem “características que as otimizam para este fim, para além de estarem bem servidas de acessos, estacionamento e acesso para cidadãos com mobilidade reduzida”, acrescenta.