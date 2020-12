"First Light". Mais de 21 mil detidos em operação contra fraude digital

Uma operação mundial contra a fraude por telefone ou via digital deteve 21 mil pessoas e intercetou cerca de 126 milhões euros em fundos ilícitos, anunciou a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Um comunicado oficial explica que 21.549 suspeitos foram detidos e 310 contas bancárias foram congeladas na sequência desta operação que coordenou durante um ano e que terminou em novembro.

A operação chamada "First Light" iniciou uma fase de preparação de três meses em setembro de 2019 na qual 35 países participaram e foi seguida por um ano de intensa troca de informações.

Segundo aquele organismo, sediado na cidade francesa de Lyon, é a primeira vez que as forças de segurança se articulam à escala global, com ações em cada continente, para lutar contra a fraude no setor das telecomunicações.

Os criminosos agora detidos usavam como métodos para efetivar as burlas o envio de e-mails comerciais falsos ou mensagens de texto por telefone para que as vítimas entregassem informações pessoais que poderiam ser usadas para fins criminosos.

A pandemia Covid-19 causou um aumento neste tipo de fraude, levando a Interpol a alertar que embora esta operação tenha sido um sucesso, é necessária uma aliança global para combater estas ameaças.