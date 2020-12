Covid-19. T-shirt solidária usada pela primeira pessoa a ser vacinada na Europa esgota

Sem mãos a medir. A instituição de solidariedade do hospital onde foi vacinada a mulher de 90 anos, a primeira do programa de vacinação do Reino Unido, foi inundada com pedidos de compra da t-shirt igual à que Margaret Keenan usou na hora de receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.



É uma t-shirt azul, com um pinguim debaixo de flocos de neve, com a inscrição “Merry Christmas”.

“A Margaret está internada no hospital e voluntariou-se para ser a primeira a ser vacinada. Mas como não tinha as suas roupas foi-nos pedido que comprássemos algumas. Eu sugeri que vestisse a nossa t-shirt deste ano, com um pinguim, e ela aceitou alegremente”, conta à Renascença Jo O’Sullivan, diretora do University Hospitals Coventry & Warwickshire Charity.

Jo O’Sullivan refere que compuseram o resto do visual com “uma máscara com o mesmo padrão”, que Margaret usou “quando circulava pelos corredores, com os enfermeiros por perto”.

Mais de 24 horas depois de ter recebido a vacina, Margaret “está ótima”, garante O’Sullivan. “Diz que não sentiu sequer a vacina, não a incomodou nada. Ontem passamos o dia todo a vacinar pessoas, hoje também”, acrescenta.