Biden promete 100 milhões de vacinas nos primeiros 100 dias de mandato

O texto do decreto que Trump assinou diante das câmaras, na terça-feita, durante uma "cimeira da vacina”, na Casa Branca, não foi divulgado imediatamente.

O decreto vai garantir "que o Governo dos Estados Unidos dê prioridade à vacinação de cidadãos americanos, antes de enviar as vacinas para outros países", afirmou o Presidente.

No mesmo dia em que Biden lançou estas metas, Donald Trump assinou um decreto que dá prioridade à entrega de vacinas no país, antes de serem exportadas.

No topo da lista de escolhas de Biden para a equipa da saúde está o secretário de saúde indicado, Xavier Becerra, político latino que cresceu numa família humilde e que serviu o Congresso como procurador-geral da Califórnia.

Pediu ainda uma ação urgente em relação à pandemia e afirmou que se esforçará para restaurar um sentido de normalidade no quotidiano dos norte-americanos.

Na apresentação da sua equipa para a Saúde, Biden estabeleceu três prioridades contra a Covid-19 nos primeiros 100 dias da sua presidência: pedir a todos os compatriotas para usarem máscara , a administração de 100 milhões de vacinas e a promessa de tentar reabrir a maioria das escolas do país.

Em conferência de imprensa, Joe Biden afirmou que os seus primeiros meses no cargo não acabarão com o surto, mas garantiu que mudaria o curso da Covid-19.

Nesse sentido, pediu ao Congresso que aprove uma legislação para financiar a administração de vacinas à medida que se tornem mais amplamente disponíveis no próximo ano.

Na quinta-feira, assessores científicos do Governo reúnem-se para, alegadamente, recomendarem a administração nos EUA da vacina da Pfizer/BioNTech, que já está a ser administrada no Reino Unido.

Os Estados Unidos estão com uma média de mortes diária de 2.200 pessoas com Covid-19 e 200 mil infetados.

"Sem uma ação urgente do Congresso este mês, (...) há uma possibilidade real de que após uma primeira campanha de vacinação esses esforços diminuam e parem", alertou o democrata.

Duas outras vacinas com ensaios clínicos já avançados podiam ser autorizadas no início de 2021, garantindo o abastecimento dos EUA.

Na terça-feira, os EUA superaram os 15 milhões de casos confirmados do novo coronavírus e registam mais de 284 mil mortes pela doença, segundo a última contagem da Universidade Johns Hopkins.

Nova Iorque continua a ser o estado mais afetado, com 35.063 mortos, seguidos pelo Texas (23.195), Califórnia (20.075), Flórida (19.282) e Nova Jérsia (17.426).

Os Estados Unidos são o país do mundo mais afetado pela pandemia de Covid-19, sendo que nas últimas semanas tem sido registado um aumento do número de casos, o que forçou à imposição de novas medidas de restrição de mobilidade em diversos estados, incluindo na Califórnia, o estado mais populoso, com cerca de 40 milhões de habitantes.

A Agência de Alimentos e Medicamentos americana (FDA, em inglês) confirmou a segurança e eficácia da vacina contra a Covid-19 da Pfizer e BioNTech, numa primeira análise antes da sua autorização, o que indica que a campanha de vacinação nos Estados Unidos pode começar nos próximos dias.