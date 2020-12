Comentários racistas no futebol. "Estes episódios exigem uma resposta sem falinhas mansas"

O comentador da Renascença Henrique Raposo considera que episódios racistas como os que aconteceram no jogo entre o Paris Saint-Germain e o Basaksehir "exigem uma resposta sem falinhas mansas".

Raposo considera, aliás, que este é o entendimento que os atores do futebol já assumem cada vez com mais frequência e que ficou visível pelo facto de ambas as equipas chegarem a acordo sobre a suspensão do jogo.

"Alguém que está numa posição de autoridade e de neutralidade, deve ter especial cuidado com o uso das palavras", diz por seu lado o escritor Jacinto Lucas Pires, acrescentando que todo o ato de racismo é condenável.