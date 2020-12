Salgueiros em quarentena obriga a adiamento do jogo contra o Marítimo

O Salgueiros anunciou, em comunicado, que tem o plantel todo em isolamento profilático devido à covid-19 e, por isso, não poderá ir a jogo este domingo contra o Marítimo, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

"Por determinação da ACES Porto Oriental, o plantel do Sport Comércio e Salgueiros encontra-se em quarentena/ isolamento profilático até ao dia 20 de dezembro, estando assim impossibilitado de competir até esta data", pode ler-se na página do histórico clube.

A equipa que atualmente milita no Campeonato de Portugal aguarda "o reagendamento das partidas em causa por parte da Federação Portuguesa de Futebol de forma a divulgar as novas datas".

Para além do jogo contra o Marítimo, também as partidas contra o Vila Real e contra a equipa B do Marítimo, para o Campeonato de Portugal, não se poderão disputar.