Portimonense admite negociar contratação de Honda em breve

O presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, admite negociar a contratação do médio Keisuke Honda, mas apenas quando terminar o contrato com o Botafogo, clube que representa atualmente até ao fim do ano.

"Vamos aguardar mais alguns dias. Para já, o Honda tem contrato com o Botafogo, e, até por uma questão de respeito para com este clube, não nos vamos intrometer. Assim que ele termine o vínculo com o Botafogo poderá haver desenvolvimentos", afirmou, ao jornal "O Jogo".

A idade não preocupa Rodiney Sampaio, que admite que será uma grande transferência para o clube: "Não importa a idade, visto que ele tem muito para dar. Se a negociação der certo, vai ser uma aquisição muito boa".

Honda soma três golos em 25 jogos pelo Botafogo, depois de ter passado pelo Vitesse, Melbourne Victory, Pachuca, AC Milan, CSKA de Moscovo e VVV-Venlo.

No Japão alinhava no Nagoya Grampus, altura em que Rodiney o conheceu: "Conheço o Honda desde o tempo em que ele jogava no Nagoya [até 2007]. Gosta de trabalhar, de ganhar e de cobrar. Se ele vier para o Portimonense, é para ganhar e não para passear. Quando as coisas não correm bem, é sempre o primeiro a cobrar", afirma.

Honda seria o terceiro japonês do atual plantel, para além do guarda-redes Shuichi Gonda e do defesa Koki Anzai. No passado, Shoya Nakajima, atualmente no FC Porto, foi outro nipónico que também se destacou no clube algarvio.