UEFA abre investigação aos eventos racistas no PSG-Basaksehir

A UEFA anunciou, esta quarta-feira, que abriu um inquérito para averiguar o incidente racista no jogo entre o Paris Saint-Germain e Bakasehir, que envolveu o quarto árbitro e a equipa turca.

"De acordo com o artigo 31, um inspetor foi nomeado para conduzir uma investigação disciplinar em relação aos eventos no jogo entre o PSG e Basaksehir, que foi abandonado. As informações da investigações serão divulgadas em tempo oportuno", pode ler-se.

O jogo Paris Saint-Germain-Basaksehir, da sexta jornada da Liga dos Campeões de futebol, será retomado esta quarta-feira.

Depois de cerca de duas horas interrompido, em que ainda foi tentado que as equipas voltassem ao relvado, foi decidido que a partida se realizasse na quarta-feira, disse à AFP um dirigente do clube turco.

"O jogo retomará na quarta-feira, no momento em que foi interrompido", disse aquele responsável, acrescentando que "as condições não estavam reunidas" para que terminasse no dia.

O incidente ocorreu aos 14 minutos do jogo, quando o quarto árbitro, o romeno Sebastian Costantin Coltescu, deu sinal ao árbitro principal, o seu compatriota Ovidiu Hategan, para expulsar o treinador adjunto do Basaksehir Pierre Webo, tendo este se queixado que o elemento da equipa de arbitragem utilizou a expressão 'negro', recusando-se a sair do campo e questionando: "Where is the 'negro'? (Onde está o 'negro')."