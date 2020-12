​Selecionador dos Camarões e o PSG-Basaksehir. "Webo é um ex-jogador respeitado e um ser humano"

O incidente ocorreu aos 14 minutos do jogo, quando o quarto árbitro, o romeno Sebastian Costantin Coltescu, deu sinal ao árbitro principal, o seu compatriota Ovidiu Hategan, para expulsar o treinador adjunto do Basaksehir Pierre Webo, tendo este se queixado que o elemento da equipa de arbitragem utilizou a expressão 'negro', recusando-se a sair do campo e questionando: "Where is the 'negro'? (Onde está o 'negro')."

Após vários minutos, o 'staff' da equipa turca e os jogadores, seguidos pelos do PSG, decidiram abandonar o relvado, numa altura em que o jogo estava empatado 0-0.

Conceição já treinou na Roménia, na Arábia Saudita e no Chipre e diz “felizmente nunca tive uma situação destas, mas sei que vão existindo”, acrescentando “a única coisa que posso dizer é que lamento”.



Sobre os trabalhos da seleção, o treinador português afirma que tem como objetivo estar presente no Mundial de 2022 e ter uma boa prestação no Campeonato das Nações Africanas, no mesmo ano. A CAN, em 2022, terá lugar nos Camarões e o técnico afirma que tem “uma responsabilidade perante os adeptos”.

A seleção dos leões indomáveis tem tido bons resultados sob o comando de Toni Conceição, tendo alcançado no mês de novembro o top 50 do ranking da FIFA. “É um trabalho que me deixa muito feliz”, afirma à Renascença.