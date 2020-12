Flamengo contrata Pedro à Fiorentina em definitivo

A Fiorentina anunciou, esta quarta-feira, que o Flamengo exerceu a opção de compra definitiva por Pedro Guilherme.

O Flamengo assegurou o empréstimo do ponta de lança brasileiro, de 23 anos, no final de janeiro, quando Jorge Jesus ainda treinava o clube rubro-negro. A equipa do Rio de Janeiro tinha até dezembro para comunicar à Fiorentina se pretendia ficar com ele em definitivo.

A cedência ao Flamengo correu bem, especialmente após a saída do treinador português: Pedro marcou 20 golos em 39 jogos.

O Flamengo vai desembolsar 14 milhões de euros pelo internacional brasileiro, em seis parcelas durante três anos, com início já em 2021.

Pedro deverá assinar contrato válido para os próximos cinco anos.