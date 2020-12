Conheça os possíveis adversários do FC Porto nos "oitavos" da Liga dos Campeões

O FC Porto vai fazer parte do pote 2 do sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o que significa que defrontará um dos primeiros classificados dos restantes grupos.

O Bayern de Munique nem precisou da vitória sobre o Lokomotiv de Moscovo, por 2-0, com golos de Sule e Choupo-Moting, para vencer o grupo A. O Real Madrid bateu o Borussia de Monchengladbach, também por 2-0, com bis de Benzema, e assegurou a passagem e o primeiro lugar do grupo B. O Liverpool, já apurado, segurou a liderança do grupo D com um empate (1-1, golos de Salah e Scholz) no terreno do Midtjylland.

Na terça-feira, já tinham garantido um lugar no pote 1 as seguintes equipas: Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus e Paris Saint-Germain. O Manchester City também é cabeça de série, no entanto, como também estava no grupo C, não poderá ser adversário do FC Porto.

No pote 2, além da equipa de Sérgio Conceição estão Atlético de Madrid, Borussia M'gladbach, Atalanta, Sevilha, Lazio, Barcelona e Leipzig.

Possíveis adversários do FC Porto: Bayern Munique, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, PSG.



Resultados desta quarta-feira