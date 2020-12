Carvalhal lança o Zorya: "O mais importante era a qualificação"

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, espera um jogo difícil contra o Zorya, quer vencer, mas recorda que o mais importante na fase de grupos da Liga Europa era vencer, objetivo já garantido na última jornada.

Questionado sobre a possibilidade de terminar no primeiro lugar, o que daria um estatuto de cabeça de série no sorteio dos 16 avos de final, o que implica que o Braga faça um resultado melhor do que o Leicester frente ao AEK de Atenas, Carvalhal respondeu desta maneira.

"O mais importante, em função do calendário, é a qualificação e isso já está conseguido. Se pudermos aliar a isso o primeiro lugar, vamos fazê-lo. Não estamos dependentes só de nós, mas vamos fazer o nosso papel, vencendo o jogo. Seremos uma equipa determinada e muito atenta, porque este adversário é muito perigoso. Já no passado nos eliminou. Depois veremos o que pode acontecer. Se acontecer, fantástico. Caso contrário, a minha satisfação já é grande, até porque já batemos o borrego de bater uma equipa ucraniana. Mas dependemos de terceiros nisso do primeiro lugar no grupo", afirma.

O Braga venceu na Ucrânia por 2-1, na segunda jornada da fase de grupos e Carvalhal lembra as qualidades da equipa ucraniana.

"É uma equipa muito boa. Bateu o AEK por 3-0 e nos últimos jogos tem vencido de forma confortável. É uma equipa mais equilibrada, sobretudo na defesa. É uma equipa ainda melhor. São de elevada produção ofensiva e isso causa dificuldades aos adversários, que têm de se bater contra dois pontas de lança e mais dois laterais muito abertos. Teremos de aproveitar ao máximo os pontos fracos do Zorya, sabendo-nos resguardar devidamente. Teremos de anular os pontos fortes, que são muitos, e explorar os seus pontos fracos", aponta.



A equipa treinada por Carvalhal volta a competir depois de uma derrota no domingo contra o Belenenses SAD, por 2-1. Apesar do "acidente", Carvalhal mostra-se muito orgulhoso pelo rendimento e resultados da equipa com um calendário tão apertado.

"Sinto-me muito orgulhoso e satisfeito com os meus jogadores pelo trabalho que têm desenvolvido. Os acidentes acontecem a todas as equipas, não é só em Portugal. Temo-nos batido muito bem em todas as competições. Na Liga Europa, sempre disse que tínhamos pela frente um grupo muito equilibrado e que teríamos de lutar até ao fim. Enganei-me porque conseguimos o apuramento uma jornada antes disso. Isso faz de mim um treinador muito orgulhoso num contexto muito difícil, com jogos de três em três dias", termina.