Efeitos económicos da baixa da população

Notícias recentes revelam que o número de nascimentos continua a baixar em Portugal. A pandemia certamente acentuará essa baixa em 2021. Mas a tendência para a diminuição dos nascimentos vem de há várias décadas. Desde 1982 que o número médio de filhos é inferior ao que seria necessário para não diminuir a população que vive no país, excluindo os imigrantes.

É sabido que Portugal tem um dos mais baixos níveis de fecundidade da Europa e do mundo. Os fatores económicos têm aí algum peso, mas não decisivo: a quebra da natalidade também tem acontecido em períodos de crescimento da economia. Naturalmente que aqui estão em jogo muitos outros fatores, nomeadamente sociológicos.

Mas qual será o problema de Portugal passar a ter, daqui a décadas, apenas 7 ou 8 milhões de habitantes, em vez dos mais de 10 milhões atuais? Contra o que algumas pessoas pensam, essa quebra demográfica terá consequências negativas para a economia portuguesa.

Desde logo, faltarão pessoas para trabalharem em sectores como a agricultura ou a construção civil, o que já hoje acontece mas se agravará. A menos, claro, que a imigração cresça muito nos próximos tempos; não é uma perspetiva provável.

O mais importante, aliás, não é haver menos gente no país – é o envelhecimento da população. Esse envelhecimento provoca maiores gastos públicos com as pensões de reforma, ao mesmo tempo que as contribuições dos trabalhadores ativos e das empresas para a segurança social diminuem. É um resultado negativo de algo que, em si, é positivo – o aumento da esperança de vida.

Também irão subir as despesas públicas com a saúde, pois os idosos são, em geral, menos saudáveis do que os mais jovens. E será necessário encontrar uma solução para os lares de terceira idade, em grande parte necessariamente financiada pelo Estado. A pandemia tornou mais evidente que muitos dos lares agora existentes, e não só em Portugal, não respeitam critérios de humanidade no relacionamento com os idosos. Numerosos lares são até ilegais.

Importa, assim, afastar ilusões de que termos menos gente em Portugal não implica sérios problemas económicos. Os políticos não gostam de os enfrentar agora, porque quando tais problemas se tornarem agudos eles já não terão responsabilidades públicas. Mas adiar agravará ainda mais aqueles problemas.