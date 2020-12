Polónia e Hungria desbloqueiam a "bazuca" económica

A Polónia e a Hungria chegaram a acordo com a Alemanha para desbloquear o orçamento da União Europeia e o plano de estímulo à economia. O anúncio foi feito pelo vice-primeiro-ministro polaco nesta quarta-feira.

O acordo abre caminho à aprovação do orçamento plurianual 2021-2027 de 1,08 biliões de euros, e do Fundo de Recuperação pós-pandemia que lhe está associado, no valor de 750 mil milhões.

A Alemanha detém atualmente a presidência da União Europeia. O anúncio feito pelo vice-primeiro-ministro Jaroslaw Gowin, na véspera do Conselho Europeu, garante que Varsóvia, Budapeste e Berlim alinharam posições para um acordo político.

O acordo será agora apresentado aos restantes líderes europeus, na quinta-feira, e poderá ser finalizado até sexta-feira, no final da cimeira em Bruxelas.

“Por enquanto, temos um acordo entre Varsóvia, Budapeste e Berlim”, afirmou Gowin aos jornalistas, em Varsóvia. “Acredito que este acordo incluirá também as 24 capitais europeias restantes”, acrescentou.

Jaroslaw Gowin tem sido um grande defensor do acordo e do abandono da ameaça de veto. Nas declarações aos jornalistas, recusou entrar em pormenores sobre o acordo, mas adiantou que “a Polónia mantém a soberania”.