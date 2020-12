"Em absoluto". Sonae rejeita acusação de concertação de preços da AdC

A Sonae MC, que detém a marca Modelo Continente, rejeita "em absoluto a participação no acordo ou prática de concertação de preços", depois de uma acusação revelada esta quarta-feira pela Autoridade da Concorrência (AdC).

"Estamos cientes das nossas obrigações legais e rejeitamos em absoluto a participação no acordo ou prática de concertação de preços com qualquer outro operador económico", referiu a empresa, em comunicado.

"A Autoridade da Concorrência acusou os três grupos de distribuição alimentar Modelo Continente, Pingo Doce e Auchan e o fornecedor de produtos de cosmética e higiene pessoal Beiersdorf, de práticas equivalentes a cartel", lê-se num comunicado da AdC que adianta que a nota de licitude (acusação), hoje divulgada, foi adotada no dia 2 de dezembro.

Em reação a este anúncio, a Sonae MC considera "profundamente censurável que a AdC venha, uma vez mais, publicitar estas acusações sem assegurar o prévio conhecimento do conteúdo das mesmas, pelas partes envolvidas", lamentando que se "coloque em causa o bom nome e a reputação da Sonae MC e da sociedade por si participada sem garantir previamente o direito de defesa, uma vez que a acusação representa apenas uma fase provisória, ainda sujeita ao exercício do direito de defesa das partes envolvidas".

O grupo indica ainda que a "acusação será analisada e, em momento e lugar próprio", utilizará todos os meios ao seu alcance, para a salvaguarda dos seus "direitos, reputação, valores e integridade".

"Reiteramos o nosso compromisso de conduzir a nossa atividade no estrito cumprimento da lei, concretamente no que concerne a regras em matéria de concorrência. A Sonae MC e a sua participada são entidades idóneas, com um papel relevante, num mercado notoriamente competitivo, garantindo, hoje e sempre, uma oferta de produtos e serviços de qualidade, aos melhores preços, para os seus clientes", rematou o grupo.