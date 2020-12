"Economias de Portugal e da Europa não serão muito diferentes depois da pandemia"

O economista Pedro Lains, especialista em História Económica, defende que está a ser seguida a estratégia de recuperação correta, semelhante à desencadeada depois da Segunda Guerra Mundial.

Ouvido no programa Da Capa à Contracapa, da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, o investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa defende que a resposta de investimento seguida na Europa depois de 1945 é o modelo da atual estratégia de recuperação europeia. Pedro Lains não acredita numa mudança estrutural da economia portuguesa – e até da europeia – depois da pandemia.

“A pandemia não está a afetar a base da economia portuguesa ou europeia. O setor automóvel não vai diminuir na economia europeia. O setor da construção não vai diminuir na economia portuguesa. O setor do turismo também não vai diminuir e se isso acontecer será numa proporção muito pequena na economia portuguesa. O setor da aviação não vai aumentar na economia portuguesa. O setor farmacêutico não vai aumentar na economia europeia. Estes setores respondem a outras forças. Há estatísticas que nos mostram quais são os fundamentos das grandes alterações nas estruturas das economias. E não me parece que esta pandemia vá alterar profundamente as estruturas da economia portuguesa, europeia e inclusive mundial”, argumenta o economista especializado em História Económica dos séculos XIX e XX.

O investigador do ICS sustenta também que o fator demográfico associado ao debate económico não deve ser sobrevalorizado. Laíns defende que a História mostra que as tendências demográficas acabam por ter uma resposta natural que não afeta de forma decisiva a dimensão económica.