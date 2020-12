Várias novidades nos convocados do Benfica para o Standard Liège

O Benfica viaja até à Bélgica com 24 jogadores para defrontar o Standard Liège no último jogo da fase de grupos da Liga Europa, com várias novidades.

Em relação ao último jogo, contra o Paços de Ferreira, Jesus convocou Svilar, Ferro, Cervi e ainda Diogo Gonçalves, ficando de fora André Almeida e Grimaldo, ambos lesionados.

Jorge Jesus já anunciou, em conferência de imprensa, que planeia promover muitas alterações no onze inicial e lançar jogadores com menos minutos na prova.

"Vou aproveitar o jogo para lançar alguns jogadores que nunca jogaram. O Todibo tem estado parado, só começou a trabalhar há uma semana e não tem condições técnicas e táticas para jogar. Não é um dos jogadores que penso lançar como novidade, que nunca jogaram a titular na equipa", afirmou.

O Standard Liège-Benfica está marcado para quinta-feira, às 17h55, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos, Helton Leite e Svilar;

Defesas: Gilberto, João Ferreira, Diogo Gonçalves, Vertonghen, Jardel, Otamendi, Ferro, Nuno Tavares;

Médios: Gabriel, Julian Weigl, Pizzi, Taarabt, Rafa Silva, Cervi, Everton, Chiquinho e Pedrinho;

Avançados: Seferovic, Waldschmidt, Darwin e Gonçalo Ramos.