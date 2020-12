Jesus planeia estrear jogadores a titular contra o Standard Liège

Jorge Jesus, treinador do Benfica, garante que vai estrear jogadores na partida da Liga Europa contra o Standard Liège, um jogo em que as águias já entram com o apuramento para os 16 avos de final garantido, mas ainda com o primeiro lugar em aberto, mas que Jesus considera improvável de lá chegar.

"O nosso jogo na Luz contra o Standard foi dos melhores que fizemos, deu a ideia que eles não são muito fortes, mas não é verdade. Já definimos o apuramento, mas não quer dizer que não vamos com o objetivo e intenção de o ganhar. Queremos ser primeiros do grupo, mesmo acreditando que o Rangers não perca pontos na Polónia. Se formos primeiros, dá-nos mais hipóteses no sorteio", diz, em conferência de imprensa.

O técnico das águias explica que vai estrear jogadores a titular na equipa, mas Todibo não será um deles.

"Vou aproveitar o jogo para lançar alguns jogadores que nunca jogaram. O Todibo tem estado parado, só começou a trabalhar há uma semana e não tem condições técnicas e táticas para jogar. Não é um dos jogadores que penso lançar como novidade, que nunca jogaram a titular na equipa.

Questionado sobre dificuldades em encontrar uma dupla de meio campo que o satisfaça, Jesus nega e garante que já encontrou o "par perfeito", mas que não pode alinhar sempre com ele, com jogos de três em três dias.

"Não podemos ter tudo ao mesmo tempo. Jogos que virão a seguir são mais fáceis de gerir, porque serão de quatro em quatro dias, e não de três em três. Eu já encontrei a dupla de meio campo e sei qual quero. Com jogos de três em três dias, tenho mudado vários setores, entre os quais essa dupla", explica.