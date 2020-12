Jesus não conta perder Darwin Nuñez em janeiro

Jorge Jesus, treinador do Benfica, não espera perder Darwin Nuñez nem qualquer outro jogador no mercado de transferências.

Confrontado com uma possível saída do uruguaio que tem estado em destaque na equipa, Jesus afirma que espera até reforçar o plantel, e não conta com saídas.

"Não estou preparado para perder nenhum jogador em janeiro, pelo contrário. Estou preparado para ter mais algum jogador, não é para perder", afirmou, antes do jogo contra o Standard Liège.



Darwin Nuñez, de 21 anos, chegou ao Benfica este verão, proveniente do Almería, com o rótulo de jogador mais caro da história do futebol português. O jovem ponta de lança soma seis golos e quatro assistências em 13 jogos disputados.

O uruguaio tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão avaliada em 150 milhões de euros, numa altura em que o Barcelona tem sido associado como possível interessado.