Jesus comenta incidente no PSG-Basaksehir. "Está muito na moda o racismo"

Jorge Jesus não sabe se houve racismo no jogo entre o Paris Saint-Germain e Basaksehir, num incidente entre o quarto árbitro Sebastian Coltescu e Pierre Webó, adjunto da equipa turca.

Questionado sobre o tema, o treinador do Benfica diz que não sabe o que foi dito pela equipa de arbitragem e consider que "hoje em dia está muito na moda o racismo".

"Não sei o que aconteceu. Não sei o que se falou. Hoje está muito na moda isso do racismo. Como cidadão tenho direito de pensar à minha maneira, só posso ter uma opinião concreta se souber o que se disse nesse momento. Hoje em dia, qualquer coisa que se possa dizer contra um negro, é sempre sinal de racismo. Podes dizer o mesmo contra um branco e não é sinal de racismo. Está a implantar-se essa onda no mundo e se calhar até houve sinal de racismo, face às declarações, mas não sei o que dissseram", disse, em conferência de imprensa.



O jogo da Liga dos Campeões em Paris foi adiado para esta quarta-feira com os jogadores a recusar-se jogar com o quarto árbitro presente. Sebastian Coltescu afirmou, ao indicar a expulsão no banco de suplentes, que "o negro está ali. Vai ver quem é. Aquele negro não pode continuar a agir desta forma".