Improvável torna-se quase impossível. Benfica sofre derrota pesada na Liga dos Campeões

O Benfica caiu diante do Chelsea, em casa, por 0-5, esta quarta-feira, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga dos Campeões feminina.

O resultado começou a ser construído logo aos dois minutos, por intermédio de Fran Kirby. A avançada viria a bisar aos 33 minutos, logo depois de Millie Bright ampliar a vantagem inglesa de cabeça. Ainda antes do intervalo, Pernille Harder fez o 0-4 para o Chelsea.

Já na segunda parte, ao minuto 54, Beth England fez o quinto golo da turma inglesa. A missão do Benfica complicou-se ainda mais quando, aos 76 minutos, Christy Ucheibe viu o segundo cartão amarelo no jogo e consecutivo vermelho, por uma falta dura sobre Erin Cuthbert.

A tarefa do Benfica já era muito complicada, dado que o Chelsea tem algumas das melhores jogadoras do mundo, entre as quais as marcadoras dos golos desta partida. A própria Harder, por exemplo, é a jogadora mais cara da história. Agora, torna-se quase impossível.

A segunda mão dos 16 avos de final da Liga dos Campeões será disputada na próxima quarta-feira, às 19h00, no terreno do Chelsea, em Londres.