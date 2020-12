Marco Ferreira: "Sporting não tem coragem para acusar Artur Soares Dias"

O Sporting atira-se a Luis Godinho, porque lhe falta coragem para acusar Artur Soares Dias, o VAR do jogo em Famalicão. Quem o diz é o antigo árbitro Marco Ferreira.

O Conselho de Disciplina reúne-se, esta quarta-feira, com as declarações do presidente Frederico Varandas e do treinador Rúben Amorim dos leões em análise.

Em Bola Branca, o ex-árbitro madeirense aponta o dedo à SAD leonina.

"Não sei porque é que o foco está no Luís Godinho. Ele até validou o golo porque era uma situação difícil de analisar dentro de campo. A intervenção aqui é do Artur Soares Dias, que é o árbitro português mais categorizado a trabalhar com o VAR. Já esteve em grandes competições como vídeo árbitro. Tentam descredibilizar o Luís Godinho só porque não gostam dele mas não têm coragem para falar da pessoa que deu a indicação para que o erro fosse revertido. Sabem que vão estar a atacar um árbitro que tem provas dadas naquela função", referiu.

Golo bem anulado a Coates, considera Marco Ferreira

Segundo este antigo juiz, o Conselho de Arbitragem vai rejeitar o (alegado) pedido de veto ao árbitro alentejano. Já sobre o polémico golo anulado a Coates, Marco Ferreira garante ter existido irregularidade.



"O Sporting está a exagerar. Entendo que o jogo foi intenso e com muitos casos mas na situação mais falada (lance de Coates), a equipa de arbitragem procedeu com o que está protocolado e decidiu bem. Não há quelquer pontinha onde se possa pegar para criticar a decisão de anular o golo", concluiu.