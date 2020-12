Vai haver Missa do Galo na Sé de Lisboa? Sim, mas às 23h, diz D. Manuel Clemente

Apesar da pandemia, vai haver Missa do Galo na Sé de Lisboa. A celebração será, contudo, antecipada uma hora, para que os fiéis possam regressar a casa antes do recolher obrigatório.

D. Manuel Clemente, o Cardeal Patriarca de Lisboa que presidiu esta terça feira à solenidade da Imaculada Conceição, confirmou a celebração da Missa do Galo com inicio às 23 horas da noite de dia 24.

"Vai haver Missa do Galo. Tem que ser um bocadinho mais cedo porque depois, vem logo o confinamento a seguir, mas celebraremos Missa do Galo”, disse, em declarações à “SIC” esta terça-feira.

A missa será celebrada nas habituais condições. “Com distância, com resguardo. Eu creio que as restrições serão suficientes se nós próprios correspondermos, ou seja, não é apenas com estas disposições legais para emergência é também com uma atitude constante, diária, permanente da nossa parte que para nos protegermos a nós e protegermos os outros temos que ter estes cuidados”, disse.