Morreu João Gonçalves, o "Padre das Prisões"

Em 2015, o sacerdote foi o principal protagonista do documentário "O Padre das Prisões", realizado por Inês e Daniela Leitão, sobre o trabalho da Igreja nas cadeias.

O padre João Gonçalves nasceu a 28 de março de 1944, na Gafanha do Carmo, em Ílhavo. Foi ordenado presbítero por D. Manuel de Almeida Trindade, a 21 de dezembro de 1969, na Sé de Aveiro.

Esta notícia foi avançada pela Pastoral numa publicação nas redes sociais. "É com o maior pesar que informamos que faleceu hoje em Aveiro, o nosso coordenador Nacional, o Pe. João Gonçalves. A nossa estrela guia, acompanha-nos a partir de hoje, no céu", lê-se.

Atenção ao recluso

Grande parte dos 51 anos de sacerdócio do padre João Gonçalves foram dedicados aos reclusos. Ainda em fevereiro deste ano, no XV Encontro Nacional da Pastoral Penitenciária, lamentou que sociedade não esteja empenhada na reinserção dos reclusos. “Não podemos atirar esta responsabilidade apenas para as instituições públicas ou governamentais”, disse.

Depois, lançou um apelo às paróquias: “As nossas comunidades paroquiais não estão, infelizmente, muito preocupadas ou organizadas para acolher os presos. O Papa diz que infelizmente há muitas comunidades que não têm a pastoral penitenciária organizada."

Já em abril deste ano, em plena pandemia, em declarações à Renascença, o coordenador dos capelães prisionais apelou a todos os capelães, voluntários e colaboradores, para "estarem atentos aqueles que saem das prisões" ou que "acabam por ir parar à sua área de residência".

O sacerdote disse então considerar fundamental das muita atenção "às necessidades dos reclusos e, em particular, às necessidades de alojamento e alimentação".