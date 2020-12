Francisco troca “panettone” por paracetamol

O “panettone” é o bolo de Natal mais típico de Italia e, à semelhança do nosso “bolo-rei”, manda a tradição partilhá-lo à mesa, durante a época festiva. É o que, desde sempre, faz o Santo Padre que, anualmente, oferece “panettone" a todos os funcionários do Estado do Vaticano. Só que, desta vez, Francisco trocou o famoso bolo, por cinco caixas de paracetamol, “Viks plus”, que ajuda a combater a gripe.

A notícia, publicada hoje no “Il Messaggero”, revela que a ideia terá partido do Cardeal Konrad Kraiewski, o esmoler do Papa, homem-chave que torna efectivos os gestos de caridade de Francisco.

Segundo este diário italiano, a sugestão do Papa foi acolhida com simpatia e otimismo pelos cerca de quatro mil funcionários que trabalham no Vaticano.

Apesar da crise económica causada pela pandemia, da quebra do turismo, do encerramento dos museus e de outros departamentos, o Vaticano tem mantido todos os postos de trabalho.