Sérgio Conceição. “Nem a feijões gostamos de perder”

O treinador do FC Porto garante que, apesar de já qualificados para a próxima fase da Champions, os dragões vão “à Grécia para tentar fazer o melhor e esse melhor será tentar conseguir a vitória”.

Sérgio Conceição refere que “quando o árbitro apita não queremos saber se estamos qualificados, nem pensamos nos milhões ou nos tostões. Nem a feijões gostamos de perder”, mas admite fazer algumas alterações.

“Tenho de olhar para o jogo e perceber quem está fisicamente, emocionalmente e taticamente pronto para me dar garantias. Independentemente do nome ou dos minutos. Naturalmente há jogadores com fadiga, outros com a cartões, e temos de estar atentos a isso tudo”.

Em conferência de imprensa, antes da partida para a Grécia, onde defronta o Olympiacos para a Liga dos Campeões, o técnico dos azuis e brancos considera que “naturalmente, [os jogadores] têm de estar motivados para todos os jogos”.

“Seja num treino, seja no jogo a exigência é a mesma”, reforça Conceição.

O treinador dos dragões lembra que a equipa de Pedro Martins ainda “está na luta para continuar na Europa, com o Marselha”.

Sérgio Conceição reconhece que vai ser necessário “solidez e consistência” e dá o exemplo da “transição ataque/defesa” em que, na primeira volta no Dragão, o FC Porto não esteve tão bem. “Não nos podemos expor. É preciso atacar, mas estando bem posicionados”.

O campeão nacional confirmou que Corona vai ser convocado, mas que segue viagem ainda com algumas limitações. Já Loum aguarda autorização das autoridades gregas para viajar depois de ter recuperado da Covid-19.

O jogo da última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões está marcado para as 20h00, desta quarta-feira. À mesma hora joga-se o Manchester City - Marselha. A comitiva portista tem voo, esta terça-feira para a Grécia num voo previsto para as 14h45.