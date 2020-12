Marisa Matias diz ter "posições radicalmente opostas" a Marcelo sobre Novo Banco e SNS

A candidata à Presidência da República Marisa Matias apontou esta segunda-feira o Novo Banco e Serviço Nacional de Saúde (SNS) como matérias em que tem "posições radicalmente opostas" a Marcelo Rebelo de Sousa, o seu "principal adversário" nas eleições.

Em entrevista à TVI, a candidata de 44 anos, apoiada pelo Bloco de Esquerda, reconheceu que o atual Chefe de Estado foi "exemplar" no apoio a questões sociais como o dos cuidadores informais e dos sem-abrigo, mas demarcou-se claramente de Marcelo quanto à forma de resolver os problemas ligados ao SNS e ao Novo Banco, cujos negócios "ruinosos" elencou, com ênfase para a venda da seguradora Fidelidade ao grupo Apolo, que revendeu a seguradora, com um lucro de mais de 500 milhões de euros.

Ainda sobre o Novo Banco, Marisa Matias, que nas últimas presidenciais obteve quase meio milhão de votos, lembrou que já tinha uma "posição radicalmente oposta" à de Marcelo Rebelo de Sousa quanto ao BANIF, diferença que se repete agora em relação ao problema do Novo Banco, em que "o Estado está a cumprir o contrato e a outra parte não".

Nas palavras da candidata apoiada pelo BE, o negócio do Novo Banco - do fundo de resolução à venda - "foi tudo mal feito" e existem todas as razões para "desconfiar que não está a correr bem" a gestão bancária que tem levado o Governo a injetar muitos milhões naquele banco saído do antigo BES.

Considerando que o processo do Novo Banco tem sido "ruinoso", Marisa Matias disse ser fundamental apurar se as normas contratuais do negócio que envolve a instituição estão a ser cumpridas, após o entrevistador Miguel Sousa Tavares ter aludido a uma auditoria pedida ao Tribunal de Contas.

Quanto ao SNS, Maria Matias demarcou-se também de Marcelo Rebelo de Sousa, criticando-o por utilizar a sua posição institucional para "insistir na manutenção dos privados no SNS", quando, durante a pandemia, os privados "foram os primeiros a fechar as portas a mulheres grávidas" e a outras pessoas infetadas com Covid-19.