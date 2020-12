Portugal com mais 81 mortos e 2.905 casos de Covid. Há menos internados e menos casos ativos

Veja também:

Portugal regista nas últimas 24 horas mais 2.905 novos casos de Covid-19 e mais 81 vítimas mortais da doença. Segundo o boletim diário da DIreção Geral da Saúde, o número de casos ativos voltou a recuar, fixando-se agora em 70.426. É o número de casos ativos mais baixo desde 6 de novembro, quando havia 70.354 ativos.

A região Norte continua a ser a zona do país com maior número de novos casos (1.584), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (758). Na região Centro há 418 novos casos, no Algarve 75 e no Alentejo 40.

O número de internados também recuou. Há agora 3.263 pessoas internadas com Covid-19 (menos 104 do que ontem), das quais 499 em cuidados intensivos (menos 14).

Desde o ínicio da pandemia, já foram confirmados 327.976 casos da doença, dos quais 5.122 acabaram por morrer e 252.428 já foram dados como recuperados.