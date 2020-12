Lar de Sines dá surto de Covid por terminado e retoma visitas

Veja também:

As visitas ao Lar Prats da Santa Casa da Misericórdia de Sines (Setúbal), suspensas devido a um surto de Covid-19, que matou seis idosos, são retomadas na quarta-feira, revelaram esta terça-feira as autoridades.

Em comunicado conjunto enviado à agência Lusa, a Câmara de Sines, a Autoridade de Saúde e a Misericórdia local informaram que “foi hoje considerado terminado” o surto de Covid-19 no lar, cujo 1.º caso positivo, o de uma utente, foi detetado a 25 de outubro.

Segundo as autoridades, estão, assim, “criadas as condições para se retomarem as visitas aos residentes” na estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI), o que vai ter início esta quarta-feira, “nas condições de segurança já anteriormente implementadas” na instituição, ou seja, “sem contacto físico, nem proximidade entre visitante e visitado”.

“É muito importante manter a serenidade e continuar a confiar no trabalho das instituições e dos profissionais de saúde”, mas “o comportamento individual é determinante para o sucesso da contenção da pandemia”, alertaram.

O uso de máscara, a desinfeção regular das mãos, o afastamento social e o cumprimento das regras de etiqueta respiratória “são agora ainda mais importantes para garantir a segurança de todos”, frisaram as entidades.

Ao todo, 90 pessoas ficaram infetada no surto de Covid-19 no Lar Prats da Santa Casa da Misericórdia de Sines (SCMS), nomeadamente 64 residentes, dos quais seis morreram, e 26 trabalhadores, entretanto recuperados.

“Todos os utentes infetados residiam no 1.º andar do edifício Prats, não tendo a doença sido detetada em qualquer outro edifício residencial da SCMS”, assinalaram as autoridades, frisando terem tomado “as medidas atempadas e mais adequadas” para “a contenção e resolução” do surto.

A “grande maioria” dos residentes não saiu do lar, “à exceção de alguns” que foram transferidos para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, “e aí permaneceram o período de tempo imprescindível para a sua estabilização clínica” e para “regressarem, em segurança, à instituição”.

Portugal contabiliza pelo menos 5.041 mortos associados à covid-19 em 325.071 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde.

O país está em estado de emergência desde 9 de novembro e até 23 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h00 e as 5h00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13h00 de sábado e as 5h00 de domingo, e entre as 13h00 de domingo e as 5h00 de segunda-feira.

Sines figura na lista de concelhos com risco muito elevado de contágio de Covid-19, mas, a partir de quarta-feira, passa para risco elevado.