Governo prepara-se para introduzir mudanças de forma gradual em Matemática

O ensino da Matemática nas escolas está a ser alvo de uma revisão e prevê-se mudanças que serão implementadas de forma gradual, anunciou o secretário de Estado e da Educação, João Costa.

João Costa criticou as políticas educativas do antigo ministro da Educação Nuno Crato para justificar os resultados dos alunos portugueses do 4.º ano no TIMMS - Trends in International Mathematics and Science Study, publicados esta terça-feira, após uma apresentação aos jornalistas.

O TIMMS mostra que estes alunos pioraram o seu desempenho a Matemática, tendo descido de 541 pontos nas provas de 2015 para 525 pontos (numa escala de 1 a 1000).

Segundo Luís Pereira dos Santos, presidente do Instituto de Avaliação Educativa (IAVE), esta descida a Matemática é “estatisticamente significativa”.

Segundo o secretário de Estado, houve mudanças feitas pela equipa de Nuno Crato que geraram “maiores dificuldades na aprendizagem”.

João Costa garantiu que a Matemática é “a disciplina com maior investimento público”, mas o resultado das medidas não tem tido grande impacto no sucesso académico dos alunos.

Por isso, disse, é preciso “olhar para o programa como um todo”, sublinhando que existem problemas que já estão identificados, tais como “a transição dos programas de 2009 para as metas curriculares”.