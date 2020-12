Vacina divide portugueses prioritários no Reino Unido

Os cuidados, o depois

Mesmo depois da vacinação, todos os cuidados de protecção continuarão a ser postos em prática, até porque nem todos querem ser vacinados. No lar, diz, quase metade dos cuidadores não querem ser vacinados, por terem “muito medo por ser uma coisa recente”. Esse não é o caso de Elsa, que será vacinada assim que possível, para poder voltar ao normal e poder “voltar a Portugal”, que não visita há quase um ano por causa da pandemia e da quarentena que teria de fazer no regresso ao Reino Unido, impedindo-a de trabalhar. Para além disso, defende a vacinação em geral e não acredita que esta que seja diferente "de todas as outras vacinas que tomamos desde que nascemos”. No lar, no entretanto, para além dos cuidadores, podem agora entrar visitas onde se encontram com os residentes através de uma “casa de vidro com sistema de som, como no caso das prisões, e as famílias já se podem ver e falar”.

Em Londres, Anabela de Barros trabalha num hospital como enfermeira de recobro, e foi-lhe comunicado que ainda nesta ou na próxima semana chegarão as vacinas. Depois dos escalões prioritários, serão os profissionais de saúde que tenham outros problemas de saúde a serem vacinados, sendo que no hospital nenhum dos trabalhadores será “obrigado a tomar a vacina”.



Durante a pandemia o trabalho de Anabela teve de mudar de função para ajudar. Normalmente trabalha no pós-operatório, mas tendo em conta que tirando as urgências todas as cirurgias foram canceladas, Anabela e os colegas foram deslocados para os cuidados intensivos. Não estava preparada, diz, para uma experiência “terrível e muito traumatizante”. Ao longo de 22 turnos de 13 horas viu pessoas a morrer, segurou a mão de outras que “estavam a morrer sozinhas, sem a família, acho que é uma das coisas mais tristes”. Pelo meio, ajudou também membros da comunidade portuguesa, que tinham familiares nos cuidados intensivos e a quem o número de telefone de Anabela foi dado para facilitar a comunicação, para passar uma mensagem.



Nessa altura, um amigo ligou-lhe “a perguntar se isto era real”. Depois de terem falado, e ter ficado a saber o que era o dia-a-dia de Anabela, o amigo agradeceu e reconheceu que “não se estava a proteger”. Uma situação que Anabela explica pela desinformação online, que baralha as pessoas quando a realidade “não lhes toca”.



Apesar de querer receber a vacina, Anabela defende que ninguém deve ser obrigado “a tomar algo que não compreende, de que tem medo” e por isso acha “compreensível” que alguns não queiram ser vacinados mas diz que acredita na vacinação também neste caso. A rapidez, diz, é fruto de um “esforço global” para conseguir uma vacina.



Para além dos hospitais e dos lares, também os centros de saúde serão pontos de vacinação. Para acelerar o processo, por todo o país mais centros de vacinação vão sendo criados. É num desses centros que vai trabalhar Susana de Abreu Raimundo, numa igreja que foi cedida para o efeito. Até ao início da pandemia, Susana era responsável de uma loja. Agora faz parte de uma equipa administrativa que vai dar apoio ao pessoal médico que, a partir de segunda-feira dia 14 de Dezembro, vai começar a vacinar.

Por lidar com o público nesta função, a equipa onde Susana trabalha tem direito a tomar a vacina, apesar de não ser obrigatório: “a opção é nossa”, diz Susana, sendo que a equipa pode escolher “ser vacinada agora usando essa prioridade, ou então tomamos só quando chegar a nossa vez nos grupos definidos, que vão ser vacinados por fases”. Susana, de resto, já estaria num grupo prioritário, na fase 6, por ter alguns problemas de saúde. Apesar disso, não vai exercer a sua prioridade porque pensa que “a vacina foi aprovada muito rápido e acho que não há informação suficiente sobre por quanto tempo é que a vacina funciona por exemplo”. Uma decisão que não é definitiva, tendo dito no trabalho que “não queria tomar já a vacina, vou ver como corre e esperar pela minha vez e depois tomar a minha decisão”. Para lá dos grupos prioritários, e tendo em conta a informação que lhe foi facultada nesta preparação, que qualifica como “excelente”, pensa que “só lá para o verão é que vamos chegar ao último grupo” as pessoas saudáveis entre os 16 e os 50 anos, isto caso “haja mais vacinas disponíveis”.