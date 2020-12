Seat Leon Sportstourer 1.5 eTSI DSG FR - Combinação de espaço e motor

Está longe de ser feia. Antes pelo contrário. E pela feição, o rosto é agressivo, como se gosta, nos carros, entenda-se. Com proporções correctas, tem muito espaço interior, sem que as dimensões exteriores sejam exageradas.

Quatro pessoas a bordo, para uma viagem mais prolongada, seria o ideal. E neste capítulo não há que se preocupar com as malas. A bagageira tem 620 litros de capacidade.

Se o seu agregado familiar é de 4 pessoas, se gosta de viajar, e mais importante, se gosta de conduzir, esta pode ser uma opção certa para si.

Mais do que uma mera carrinha para utilizar no dia a dia, oferece a capacidade de transporte para viagens mais longas, e com um motor eficaz. O modelo testado tem as siglas FR 1.5 eTSI, e é um dos mais potentes, com 150 cavalos disponíveis.

Sendo equipado com um sistema mild-hybrid, desliga alguns cilindros, quando não são necessários. Mas nada se nota, nem quando se desligam, nem quando ligam.

Os consumos verificados foram na casa dos 6,2 litros aos 100, o que não é nada mau quando sabemos que a condução foi sobretudo dinâmica e despachada, e onde foi possível cumprir de zero a 100 em 8,7 segundos para uma velocidade máxima de 221 km/h.

O sistema de controlo de faixas pode ser intrusivo numa condução mais dinâmica, mas há sempre a possibilidade de o desligar.

O preço proposto para a versão testada é de quase 40 mil euros.