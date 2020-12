Pedro Martins. “Vamos fazer um bom jogo e ganhar”

O treinador do Olympiacos não acredita em facilidades por parte do FC Porto na partida desta quarta-feira para a Liga dos Campeões.

“Não acho que seja uma vantagem [possíveis poupanças por parte dos dragões], até porque o valor do plantel do FC Porto é muito bom. E não acho que seja vantagem porque causa-me um problema em termos da preparação do jogo, mediante os jogadores que o Sérgio [Conceição] amanhã [quarta-feira] vai apresentar”, disse Pedro Martins.

O técnico luso da equipa grega acredita que “vamos ter um FC Porto forte, que vai dificultar muito a nossa tarefa, e nós também temos alguns problemas com lesões e Covid-19”.

“Não estamos na máxima força. Mas estou convicto que amanhã vamos fazer um bom jogo e ganhar”, acrescentou.

Martins espera que os jogadores do Olympiacos tenham “a mesma performance do Dragão, mas sem os erros que fizemos e que sejamos mais eficazes ofensivamente”.

O Olympiacos recebe, esta quarta-feira, o FC Porto para a sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os azuis e brancos já estão apurados para a próxima fase, enquanto os gregos procuram qualificação para a Liga Europa.