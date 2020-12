Kosovo garante que vai jogar em casa contra Espanha

O presidente da Federação do Kosovo garante que vai receber a Espanha, partida de qualificação para o Mundial 2022, em Pristina e não em campo neutro.

“Quando for a anfitriã, a Espanha tem o direito a pedir que se jogue em campo neutro. Nós, vamos querer jogar com eles em Pristina [capital do Kosovo]. Aliás, sabemos que existem outras duas seleções do nosso grupo que não nos reconhecem [Geórgia e Grécia], mas ainda agora vimos na Liga das Nações que os gregos não colocaram qualquer problema em vir cá jogar”, disse Agim Ademi.

A Espanha é um dos países que não reconhece a independência do Kosovo em 2008, mas o novo país foi admitido na UEFA e na FIFA em 2016.

As duas seleções estão no Grupo B de qualificação para o Mundial 2022 no Qatar, juntamente com Suécia, Grécia e Georgia.