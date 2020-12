Como perspetivar o futuro do país?

O repensar do país, de sonhos e ambições. A mudança do milénio: a globalização e a concorrência asiática, o encerramento de indústrias de Norte a Sul do país. Uma enorme crise económica que há de motivar a terceira intervenção do FMI. Os anos de esperança que se seguem: o turismo prospera, as exportações aumentam, a economia cresce. Até que chegamos aqui, a 2020 e tudo muda! E agora? Perante as incertezas do futuro, nada como ouvir os especialistas. Esta terça-feira tentaremos perceber como será o futuro da economia em Portugal e como poderemos viver melhor nos próximos 20 ou 30 anos. O economista e investigador da Universidade do Minho, Fernando Alexandre, e o investigador em História Económica do ICS, Pedro Lains, são os convidados deste programa moderado por José Pedro Frazão.

O Da Capa à Contracapa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir às terças às 23h15 na edição da noite ou em podcast e em rr.sapo.pt.