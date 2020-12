Catar integra grupo de Portugal

A seleção do Catar vão disputar o Grupo A da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2022, preparando, assim, o torneio que vai realizar. A informação começou por ser avançada pelo jornal inglês “The Independent” e depois confirmada oficialmente.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) confirmou que “Portugal vai disputar dois jogos com a seleção do Catar incluídos no calendário do Grupo A da qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2022”.

“Os jogos servirão de preparação do selecionado qatari para o Mundial, a exemplo aliás do que sucedeu com a França quando integrou o grupo de Portugal na fase de apuramento para o Europeu 2016”, lê-se no comunicado.

A FPF esclarece ainda que “os jogos não valem pontos e aqueles em que o Catar atuar na qualidade de visitado serão disputados em território europeu para evitar longas viagens”.