Vieira e Jesus apoiam equipa feminina do Benfica

O presidente Luís Filipe Vieira e o treinador Jorge Jesus marcaram presença no último treino da equipa feminina do Benfica antes do jogo da Liga dos Campeões contra o Chelsea.

Os dois surgiram na parte final do treino, realizado no estádio da Luz, e fizeram pequenos discursos de motivação para as atletas.

Foi, depois, tirada uma foto de grupo.

O jogo está marcado para esta quarta-feira, a partir das 15h00, para a primeira mão dos 16-avos-final da Champions. É a primeira presença das encarnadas nesta fase da prova.

Esta é uma oportunidade para o estreante Benfica se mostrar. É desta forma que Pauleta, jogadora das águias, antevê o Benfica-Chelsea.