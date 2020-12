O defesa direito André Almeida voltou ao Centro de Estágio do Seixal pela primeira vez, esta segunda-feira, desde a lesão grave que o afasto dos relvados desde outubro.

André Almeida foi operado ao ligamento cruzado anterior e ao lateral interno do joelho direito.

O jogador fez tratamento no Benfica Campus e esteve com os companheiros do plantel principal.

André Almeida lesionou-se no dia 18 de outubro, em Vila do Conde, e deve falhar toda a época.