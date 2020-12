Redação do DN alerta que "não estão reunidas" condições para voltar a diário

O Conselho de Redação (CR) do Diário de Notícias (DN) alertou, esta segunda-feira, que "não estão neste momento reunidas as condições necessárias" para o jornal voltar a ser diário nas bancas "com a qualidade que o mercado e a sua história exigem".

A posição é expressa num comunicado interno a que a Lusa teve acesso, no qual o CR do DN alerta a administração da Global Media Group (GMG) e os seus acionistas sobre o assunto.

"Face à anunciada intenção de fazer regressar o Diário de Notícias ao modelo de jornal diário em banca a partir do próximo dia 29 de dezembro, os membros do Conselho de Redação do DN não abrangidos pelo processo de despedimento coletivo em curso entendem ser seu dever alertar" que "perante a proximidade da data mencionada, coincidindo com o 156.º aniversário do jornal, entende o CR que não estão neste momento reunidas as condições necessárias - quer ao nível de meios, quer da reestruturação da redação ou mesmo das propaladas sinergias internas no grupo - para que o Diário de Notícias se apresente em banca" a partir daquela data "com a qualidade que o mercado e a sua história exigem".

O CR aponta que "a redação do DN foi brutalmente afetada pelo processo de despedimento coletivo em curso no Global Media Group, tendo ficado muito diminuída nos seus recursos e capacidade, numa altura em que já se debatia com o grande sangramento de recursos verificado ao longo dos últimos anos".

Além disso, "a atual estrutura e dinâmica da redação asseguram com dificuldade uma edição digital diária de nove textos, onde se incluem já alguns do Dinheiro Vivo, além da edição semanal impressa e dos conteúdos que alimentam o 'site' - que foi, ao longo dos últimos tempos, o produto onde o DN registou maior crescimento e se posicionou melhor face à concorrência, apesar da enorme diferença de meios para outros títulos, pelo que não deve ser agora descurado".

O órgão recorda ainda que no seu anterior comunicado, em que foi dado parecer positivo à diretora Rosália Amorim, tinham elogiado a vontade de tornar o DN diário nas bancas e até a intenção de aproveitar a data histórica de 29 de dezembro, mas manifestaram também a preocupação face à escassez de meios existentes, numa "redação claramente subdimensionada face aos desafios que são anunciados".