​Bob Dylan vende direitos das suas 600 músicas à Universal

O cantor folk norte-americano Bob Dylan vendeu os direitos de todas as suas músicas ao grupo Universal Music (UMG), foi esta segunda-feira anunciado.



Em causa estão cerca de 600 temas que Bob Dylan, de 79 anos, escreveu e editou ao longo de uma carreira de seis décadas.

A cedência do catálogo do autor de temas tão populares como “The Times They Are A-Changin'” ou “Like a Rolling Stone” é considerado um dos maiores negócios da história da Universal e da música.

Os valores em causa não foram revelados, mas a revista “Rolling Stone” estima que a empresa discográfica tenha desembolsado uma verba superior a 300 milhões de dólares, o equivalente a 250 milhões de euros.