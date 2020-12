Sousa Cintra vê "interesses", "incompetência" e "alergia ao Sporting" na arbitragem

José de Sousa Cintra fala em supostos "interesses" e "alergia" ao Sporting e pede a intervenção do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Em causa o desempenho do árbitro Luís Godinho no desafio de Famalicão, no passado sábado, que levou a uma forte contestação dos leões contra o juiz de Évora e contra Artur Soares Dias, videoárbitro da partida. Em particular no golo anulado a Coates, que daria a vitória por 3-2 à equipa de Rúben Amorim já em periodo de descontos. O treinador sportinguista e Pedro Gonçalves foram ainda expulsos.

Em declarações a Bola Branca esta segunda-feira, o ex-presidente do emblema de Alvalade começa por falar numa arbitragem que classifica de escandalosa, no embate entre famalicenses e lisboetas.

"Foi um escândalo grande", atira Sousa Cintra, antes de prosseguir, indignado: "Este árbitro já tinha feito o que tinha feito no jogo com o FC Porto. Uma incompetência total e talvez uma grande alergia ao Sporting, de um árbitro que está ali a defender outros interresses, só posso vê-lo assim. Devia ser corrido da arbitragem. Interesses? Pode estar ali comandado por alguém. Estranho mesmo que este árbitro tenha este comportamento com o Sporting. De forma continuada", dispara.